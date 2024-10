Un forte temporale colpisce Milano: previsioni del tempo

Milano ha visto un risveglio sotto la pioggia, con un temporale che ha colpito la città. Le condizioni meteorologiche avverse si protrarranno per un paio di giorni. Giovedì, la pioggia accompagnerà la giornata e, secondo 3bMeteo, si prevedono cieli molto nuvolosi o coperti con leggere precipitazioni, con circa 27 mm di pioggia attesi nelle prossime ore.

Per giovedì, le temperature oscilleranno tra i 14°C e i 17°C, con lo zero termico situato a 2416 metri. I venti saranno moderati al mattino, provenienti da Est-Sudest, e nel pomeriggio si sposteranno verso Est. Non ci sono avvisi meteo attivi.

In particolare, un’area di bassa pressione interesserà la regione, creando un contesto di instabilità con piogge intermittenti e temporali che tenderanno a diminuire in serata. Sul versante occidentale delle pianure e delle prealpi, si evidenziano nubi dense e precipitazioni, anche a carattere temporalesco. In serata, ci sarà un graduale attenuarsi dei fenomeni; nelle pianure orientali e nelle aree pedemontane si prevedono comunque piogge diffuse e rovesci. Nelle Orobie e nelle Alpi Retiche, nubi consistenti porteranno a deboli piogge, con un temporaneo aumento d’intensità nel pomeriggio. I venti, provenienti dai quadranti nord-orientali, subiranno un’intensificazione. Lo zero termico si attesterà attorno ai 2250 metri.