Un colpo è stato messo a segno al bar dell’Ostello Bello, dove i malviventi sono stati ripresi dalle videocamere di sorveglianza e subito dopo arrestati

Tre ragazzi sono stati presi in custodia per aver rubato uno zaino all’Ostello Bello di Milano. Mercoledì sera, intorno alle 19:30, alcuni poliziotti, mentre si trovavano in piazza De Lellis, hanno notato tre individui che si scambiavano sguardi e gesti in modo sospetto. Colpiti da questo atteggiamento, hanno deciso di tenerli sotto osservazione. Quando il gruppo è giunto in via Lepetit, si è diviso: un 27enne è rimasto all’esterno come ‘palo’, mentre gli altri due sono entrati nell’ostello. Ignari di essere monitorati dalle telecamere di sicurezza, uomo e donna si sono seduti a un tavolo, fingendo di voler ordinare, per poi uscire pochi secondi dopo con uno zaino nascosto sotto un giubbotto. Non appena sono tornati fuori, gli agenti sono intervenuti, bloccando i tre. Dopo una perquisizione, il 23enne è stato trovato con lo zaino rubato, che conteneva un computer e uno smartphone, nascosti sotto la sua giacca. Inoltre, il 25enne aveva con sé uno smartphone anch’esso rubato. Gli agenti hanno poi restituito i beni alla legittima proprietaria, una donna italiana di 30 anni, completamente all’oscuro dell’accaduto.