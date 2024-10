Un bambino è stato investito a Milano, suscitando un’ampia mobilitazione sui social per identificare il responsabile dell’incidente

Un bambino investito da un’auto a Milano: appello sui social per trovare il colpevole

Nella mattinata di mercoledì, un incidente ha avuto luogo in corso San Gottardo. Intorno alle 8.30, un’auto ha colpito un bambino di sei anni mentre attraversava sulle strisce pedonali all’incrocio con via Lagrange.

Per fortuna, il piccolo non ha riportato ferite serie. È stato assistito da due ambulanze dell’Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), giunte in codice giallo, e successivamente trasportato alla Clinica De Marchi, dove le sue condizioni non destano allerta.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale per effettuare accertamenti. Sono proprio loro a condurre le indagini per identificare il conducente, descritto come alla guida di un’utilitaria.

Su un post dedicato sulla pagina Facebook ‘social street San Gottardo Meda Montegani’, si richiede la collaborazione dei cittadini: “Se qualcuno ha notato qualcosa, è invitato a contattare le autorità, in particolare la polizia locale al numero 02.0208, che sta già raccogliendo dichiarazioni”.