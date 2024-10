Tutti i biglietti per i concerti di gospel e jazz sono esauriti

Il meraviglioso Giardino di Villa Manzoni a Brusuglio ha ospitato due concerti di gospel e jazz che hanno registrato il tutto esaurito. Le performance, tenutesi venerdì 27 e sabato 28 settembre, hanno attirato un pubblico di 800 spettatori, con 400 presenti per ogni serata. Tutte le 300 sedie disponibili sono state occupate, oltre ai posti in piedi limitati nei pressi dell’ingresso su via Manzoni. Questo evento ha segnato l’inizio dell’Ottobre Manzoniano, una manifestazione comunale che celebra quest’anno la sua ventesima edizione: per festeggiare, si è optato per due serate di concerti anziché una sola. Il programma dell’iniziativa, che si concluderà il 27 ottobre, entra ora in una fase più intensa. Sabato 5 ottobre, a partire dalle 15.30, si svolgerà una passeggiata chiamata Famiglie di Armonie, che porterà i partecipanti a esplorare i parchi del quartiere Fornasè fino all’Ortogiardino, gestito dall’associazione Giardino degli aromi. Domenica 6, alle 16.30, tutti sono invitati al Teatro Bì per assistere allo spettacolo Questo… non s’ha da fare, presentato dalla compagnia Quelli di Grock. L’ingresso è gratuito.