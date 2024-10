Strade sommerse dopo la prima intensa pioggia? Milano interviene prontamente: i finanziamenti per la manutenzione delle fogne sono stati raddoppiati

Milano – La città è stata colpita da forti piogge e gli allagamenti non sono un problema estraneo. Palazzo Marino ha deciso di incrementare le risorse destinate alla manutenzione della rete fognaria. L’intento è quello di prevenire situazioni di emergenza legate a eventi atmosferici intensi. Fabio Marelli, responsabile dell’Acquedotto e Fognatura di MM, ha sottolineato che le infrastrutture attuali sono progettate per gestire le precipitazioni di decenni fa, il che non corrisponde più alle realtà odierne. Anche l’assessora Elena Grandi ha fatto notare che “dovremo affrontare fenomeni meteorologici” che non si verificavano in passato.

Il progetto di MM

Il programma di MM, l’ente del Comune, prevede un aumento significativo delle spese per la manutenzione ordinaria a partire dal 2025, che passeranno dai 1,74 milioni di euro correnti a 3,30 milioni di euro all’anno. Tra le iniziative previste ci saranno l’acquisto di tre nuove unità di spurgo più efficienti per la pulizia delle caditoie e la creazione di un team di intervento operativo durante la notte, per migliorare l’efficacia delle operazioni di spurgo e pulizia.

Per quanto riguarda i lavori di manutenzione straordinaria, si prevede un incremento dei costi, passando da 1 milione di euro all’anno a 2 milioni, a partire da novembre 2023. Tra le operazioni previste c’è un nuovo contratto per interventi rapidi su caditoie danneggiate o che necessitano di ripristino della loro funzionalità idraulica. Inoltre, è previsto un potenziamento della manutenzione straordinaria con l’assegnazione di due nuovi lotti focalizzati su interventi strutturali per le caditoie stradali. L’assessora Grandi ha sottolineato l’importanza di trasformare Milano in una “città spugna” e ha dichiarato: “È essenziale reperire ulteriori risorse per depavimentare il suolo”.