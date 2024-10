Stefano Gabbana critica Fedez: “Un disgraziato”

Milano – Stefano Gabbana ha commentato un articolo di Selvaggia Lucarelli su Il Fatto Quotidiano definendo Fedez “un poveretto”. Nel pezzo intitolato ‘Mister Lucia: quell’infinito dissing tra sé e la coerenza’, si parla di alcune intercettazioni in cui il rapper cerca di coinvolgere Luca Lucci, il leader degli ultrà milanisti, in una iniziativa benefica. Lucci è stato arrestato in un’ampia inchiesta che ha colpito le curve milanesi ed è già stato condannato in passato per reati legati alla droga. Lo stilista milanese è stato uno dei primi a commentare, utilizzando appunto quell’espressione per riferirsi al cantante. Fedez, sebbene coinvolto nel contesto delle curve, frequenta anche quello della moda, dove è spesso presente alle sfilate di Versace. Recentemente è stato al Castello Sforzesco, accompagnato dal suo cane Silvio, entrambi vestiti con capi della casa di moda. Negli ultimi giorni, mentre sui social ha scelto di rimanere in silenzio, ha anche partecipato alla settimana della moda di Parigi, pubblicando una foto con il suo bodyguard Christian Rosiello e Islam Hagag, entrambi coinvolti nell’indagine di Milano.