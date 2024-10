Rottura dei pneumatici su un volo Ryanair: ecco la verità dai registratori di volo

Incidenti aerei e pneumatici esplosi: indagini sul caso Ryanair

Dopo il recente incidente all’aeroporto di Orio al Serio, l’agenzia nazionale per la sicurezza aerea ha avviato un’inchiesta. Martedì mattina, un volo Ryanair che arrivava da Barcellona ha subito l’esplosione di quattro pneumatici poco dopo il suo atterraggio.

“Alle 7:55 ora locale, il Boeing 737 MAX 8-200, registrato come EI-IGI, ha avuto il problema durante l’atterraggio a Bergamo. I passeggeri e l’equipaggio non hanno subito conseguenze,” si legge nel comunicato dell’agenzia. Tuttavia, è stata avviata un’indagine per far luce sulla situazione e, durante un controllo operativo, gli investigatori hanno già raccolto i registratori di volo, oltre ad altre prove utili.

Come operazione standard, sono state sequestrate le due scatole nere dell’aereo: una per i dati di volo e l’altra per le comunicazioni tra i piloti. Questo passaggio è fondamentale per analizzare e comprendere le cause dell’accaduto.

Il volo Ryanair, che contava a bordo 161 passeggeri e membri dell’equipaggio, ha provocato danni estesi a una sezione di 450 metri della pista. Di conseguenza, l’aeroporto è rimasto chiuso fino alle 19.30, momento in cui è arrivato un volo Norwegian proveniente da Helsinki. I gestori dell’aeroporto di Orio hanno comunicato che le operazioni di riparazione della pista sono state effettuate dopo la rimozione dell’aereo bloccato, grazie all’assistenza di tecnici esperti supervisionati dal personale di Sacbo e dai Vigili del Fuoco. Hanno inoltre spiegato che sono stati eseguiti lavori di fresatura dell’asfalto danneggiato, seguiti dall’asfaltatura e dalla reinstallazione della segnaletica orizzontale, concludendo con una serie di test per valutare la sicurezza della pista, permettendo così di tornare a garantire voli regolari.