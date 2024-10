Quattro individui sono stati fermati dalle forze dell’ordine per furto di zaini

Furti di zaini: quattro persone arrestate dalla polizia

Ieri, la polizia ha fermato quattro sospetti coinvolti in furti. Il quarto, accusato di furto aggravato, ha rubato il bagaglio di un passeggero sul treno e ha cercato di scendere alla fermata di Rho Fiera. Gli altri tre, invece, avevano appena sottratto uno zaino con un computer portatile e uno smartphone da una giovane donna seduta in un bar.

Gli agenti della 6^ Sezione della Squadra Mobile di Milano, mentre effettuavano un controllo per prevenire crimini predatori nella zona di Stazione Centrale, hanno notato tre individui che si scambiavano gesti e si guardavano intorno con scetticismo. Seguiti discretamente, i tre hanno raggiunto via Lepetit, dove hanno deciso di dividersi. Uno di loro, un 27enne, ha agito da “palo”, mentre gli altri due sono entrati in una struttura ricettiva, per uscirne poco dopo. Sotto le loro giacche, avevano uno zaino rubato contenente un computer e uno smartphone.

Gli agenti, insospettiti dall’accaduto, hanno bloccato i tre individui e, attraverso una perquisizione, hanno trovato il giovane di 23 anni con uno zaino nascosto sotto la giacca, contenente un computer e uno smartphone. Il 25enne, dal canto suo, aveva in suo possesso uno smartphone che si è rivelato essere rubato. Questo apparecchio era stato sottratto a una ragazza poco prima.

Dopo aver condotto delle indagini, la polizia ha appurato che il 23enne, insieme a una ragazza di 17 anni, aveva osservato attentamente i presenti e, dopo aver dato un segnale alla complice, si era avvicinato a un gruppo di giovani al bar di un ostello per rubare uno zaino poggiato a terra, celandolo sotto il suo indumento. Gli agenti hanno successivamente restituito gli oggetti rubati alla vittima, una donna italiana di 30 anni, che non era a conoscenza dell’accaduto.

In un altro intervento, martedì pomeriggio, un algerino di 30 anni è stato arrestato per furto aggravato. Gli agenti della polizia ferroviaria di Milano, attivi alla stazione di Milano Porta Garibaldi, hanno ricevuto una segnalazione dal personale di un treno in partenza da Torino verso Venezia. Durante la tratta, nei pressi di Rho-Fiera, l’uomo ha rubato un bagaglio a un passeggero e ha tentato di scendere dal treno. Durante il controllo, gli agenti hanno rinvenuto uno zaino pieno di oggetti di valore e borse firmate, anch’esse rubate.