Milano, una ragazza di 13 anni è stata colpita da un veicolo in viale Cassala: è intervenuto l’elisoccorso che ha fatto scalo a Romolo

Una giovane di 13 anni è stata colpita da un veicolo in viale Cassala, non lontano dalla fermata della metropolitana di Romolo (M1, linea verde). La zona è quella che comprende i Navigli, la Barona e Giambellino. L’incidente si è verificato poco prima delle 14. Le prime informazioni suggeriscono che la ragazzina è stata investita da una mini car di un’azienda, guidata da un uomo di origine straniera, mentre tornava a casa dopo la scuola. Sul luogo sono giunti i soccorsi del 118, la polizia locale e anche i vigili del fuoco. La ragazza è stata trasportata in elisoccorso in ospedale per ricevere le necessarie cure, ma le sue condizioni non sembrano gravi. Resta da chiarire la dinamica esatta dell’incidente.