A Milano, una ragazza di 13 anni è stata investita in viale Cassala. Intervengono i soccorsi, ma fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi.

Oggi, giovedì 3 ottobre, una ragazza di 13 anni è stata investita in viale Cassala, vicino alla fermata della metropolitana Romolo (M1, linea verde) a Milano, in un’area che comprende i Navigli, la Barona e il Giambellino.

Milano: ragazza di 13 anni investita, l’elisoccorso prontamente intervenuto

L’incidente è avvenuto poco prima delle 14 e, secondo le prime ricostruzioni, la giovane sarebbe stata colpita da una mini car aziendale guidata da un cittadino straniero mentre tornava a casa da scuola.

Immediato è stato l’intervento dei soccorsi: sul luogo dell’incidente sono arrivati il personale del 118, la polizia locale e anche i vigili del fuoco. Grazie all’elisoccorso, la ragazza è stata trasportata in ospedale per ricevere le cure necessarie. Fortunatamente, le sue condizioni non sembrerebbero gravi, ma è comunque importante monitorare la situazione e valutare eventuali complicazioni.

Milano, ragazza di 13 anni viene investita. Interviene l’elisoccorso

Le autorità stanno ora lavorando per accertare la dinamica esatta dell’accaduto. I dettagli sul momento dell’incidente sono ancora da chiarire, e si attende il racconto di eventuali testimoni per comprendere meglio le circostanze che hanno portato a questo spiacevole episodio. Resta l’importanza di prestare attenzione quando si attraversano le strade, soprattutto nelle aree ad alta densità di traffico e vicino alle scuole. Questo incidente mette in luce la necessità di garantire la sicurezza dei pedoni, in particolare dei più giovani