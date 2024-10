Milano, la via Giovanni Verga sarà riservata ai pedoni. Saranno presenti colori, vegetazione e panchine: “Un’area dedicata alle scuole. Richiede manutenzione continua.”

Milano – Un vivace drago si snoda lungo via Giovanni Verga, simboleggiando la trasformazione di una strada un tempo dominata da auto e parcheggi in un’area pedonale dedicata a bambini e ragazzi delle scuole. Situata vicino a Chinatown e al Parco Sempione, l’area è stata arricchita con panchine, vasi di piante, tavoli per il ping pong e per i picnic. Durante l’estate, è stata avviata la pedonalizzazione, mentre lo scorso weekend è avvenuta la colorazione del manto stradale: tutto ciò per creare uno spazio sicuro e accogliente per famiglie e studenti di un asilo, una scuola elementare, una scuola media e un liceo paritario.

“La strada era desolata e sporca,” racconta Francesca Orazi, che attende i bambini all’uscita. “Qui restavano solo gli studenti del liceo, costretti a sedere per terra”. L’iniziativa ha ottenuto l’approvazione anche da Camilla Molteni, residente nella zona: “Tuttavia, ci sono coloro che desiderano riavere i parcheggi. E temo che presto vedremo panchine distrutte e bottiglie sparse in giro”. Già ora, la spazzatura accumulata accanto ai cestini è significativa. “Ho notato bivacchi e persone senza fissa dimora,” commenta Luca Grandi, residente nel quartiere. “È un progetto positivo, ma è fondamentale che ci sia una manutenzione continua, altrimenti si rischia di tornare alla situazione di prima”.