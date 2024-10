Martina Dal Cin e le sue opere “Pois”. La creatività si trasforma in divertimento

Martina Dal Cin è un’architetta con un’esperienza di oltre dieci anni nel campo dell’architettura e del design d’interni, conosciuta qualche anno fa come proprietaria di uno degli spazi creativi più unici del Municipio 8, chiamato Hubbastanza. Le sue molteplici passioni si riflettono in questo vivace hub situato in via Mac Mahon. L’abbiamo incontrata in occasione di una mostra curata da Carlo Barbatti.

La mostra presenta le sue 50 opere in ceramica, intitolate “Pois“, che saranno esposte dal 17 al 24 ottobre tramite l’evento “Fun&Bulles! – Pois Funamboli”. Questi lavori, che si distinguono per la loro forma di piatti rovesciati, sono affiancati da creativi e colorati “Vasotti”, delle anfore dalle forme eccentriche. L’artista ha creato un gioco artistico, ironico e coinvolgente, culminando in un workshop di ceramica che si terrà il 24 ottobre, durante il quale i partecipanti potranno apprendere direttamente da lei.

Negli ultimi anni, Martina ha dedicato la sua creatività alla ceramica, dopo aver esplorato varie tecniche e materiali, tra cui plastilina, colori a olio, acrilici, collage, serigrafia e scultura in legno. Le opere in mostra riescono a trasformare un oggetto quotidiano come il piatto in un pezzo d’arte, rappresentando così un simbolo di convivialità, accompagnato dai “Vasotti”, che sono modellati utilizzando diversi approcci di lavorazione della ceramica.

L’interesse di Martina Dal Cin per il colore e il suo talento nel trasformarlo in forme originali affondano le loro origini nella sua infanzia. Fin da piccola, è cresciuta circondata dai tessuti pregiati dell’azienda familiare, specializzata nella realizzazione di cravatte.