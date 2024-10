Luglio ha portato una notevole quantità di pioggia a Milano

Oggi Milano è stata colpita da un violento temporale che ha causato inondazioni, paralizzando il traffico in particolare nelle zone centrali e nel nord della città. L’assessore alla Sicurezza e Protezione civile di Milano, Marco Granelli, ha riportato tramite social: “Questa mattina sono stati registrati oltre 40 mm di pioggia in un solo ora e in via Vittorini, nel quartiere di Ponte Lambro, si sono verificati allagamenti.” Inoltre, ha aggiunto che “il Seveso ha superato il metro ed è in aumento, mentre il Lambro sta crescendo rapidamente; a nord, a Brugherio, è attualmente stabile intorno a 1,40 metri, mentre a Feltre è già a 1,75 metri. Il servizio di Protezione civile è attivo e si stanno effettuando verifiche. Fortunatamente, il Lambro sembra destinato a calare e le precipitazioni stanno diminuendo, il che potrebbe consentire alla rete fognaria di recuperare la capacità di assorbimento”.