L’intero mondo della logistica svela le sue misteriose dinamiche

Per migliorare le proprie competenze nel settore della logistica e nei processi relativi alla gestione, è opportuno considerare il corso gratuito “Logistica e vendite con SAP S/4 Hana MM-SD” organizzato da Afol Metropolitana, supportato dal programma Gol, che offre garanzie occupazionali. Questo corso partirà alla fine di ottobre e si svolgerà presso la sede di Afolmet in Strada Padana Superiore 2/b a Cernusco sul Naviglio. Con una durata di 40 ore, il corso è progettato per insegnare ai partecipanti le fondamenta del software SAP ERP NetWeaver, specificamente per i moduli MM-SD, che si occupano della logistica aziendale e della gestione delle attività di magazzino in entrata e uscita. Coloro che parteciperanno attivamente per almeno il 70% delle ore e supereranno l’esame finale riceveranno un attestato di partecipazione che certificherà le competenze acquisite.

In contemporanea, partirà anche il corso “Logistica e organizzazione di magazzino” presso il centro di formazione professionale Vigorelli in via Soderini 24 a Milano. Questo programma, della durata di 52 ore, affronterà vari aspetti del processo logistico, tra cui spedizioni, stoccaggio e ricezione delle merci. Saranno inclusi anche approfondimenti su normative e tecniche specifiche. Gli allievi che completeranno le ore necessarie per la formazione teorico-pratica per la guida del muletto e passeranno i relativi esami, otterranno un attestato di abilitazione per la conduzione di carrelli elevatori semoventi, oltre a un certificato di partecipazione che attesti le competenze acquisite.

Per maggiori dettagli e per iscriversi ai corsi, si può contattare i centri per l’impiego appropriati o visitare il sito afolmet.it.