L’Aeronautica Militare giunge a Milano: inizia l’avventura del Comando della Squadra Aerea. L’aeroporto di Linate si trasforma così in un gateway per l’universo

Segrate (Milano) – Linate si trasforma nella porta d’accesso verso il cosmo. È stato recentemente aperto il “Comando della Squadra Aerea e della 1° Regione Aerea” dell’Aeronautica Militare, sotto la guida del generale Alberto Biavati. La decisione di collocare questo nuovo comando a Milano faciliterà la collaborazione con istituzioni accademiche, industriali e pubbliche, fondamentali per creare sinergie utili per il sistema nazionale. In particolare, si potenzia la presenza dell’Aeronautica Militare in una zona strategica, dove si svolgeranno le attività legate alla generazione, preparazione e uso delle risorse aerospaziali.

L’inaugurazione ha avuto luogo all’interno dell’hangar del Comando Aeroporto Militare di Linate, con la partecipazione del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Luca Goretti. Ha commentato: “Questa è una riorganizzazione ben ponderata. Per fare un passo avanti a livello tecnologico, abbiamo ritenuto che Milano potesse rappresentare un’opportunità per tutti noi. Così, abbiamo deciso di trasferire qui il comando della Squadra Aerea, affinché la loro esperienza possa essere condivisa con le nostre industrie e università locali, contribuendo a un miglioramento congiunto dei risultati. Circa 400 persone si sposteranno a Milano, molte delle quali volontarie; abbiamo previsto anche nuovi alloggi e uffici, garantendo una logistica adeguata per supportarli.”

Ieri si è svolto il passaggio di consegne per la Prima Regione Aerea, con il generale Biavati che subentra al generale Luigi Del Bene. Del Bene assume il ruolo di vice comandante della nuova unità, mentre Biavati guiderà il nuovo Comando della Squadra Aerea e della Prima Regione Aerea. “Dalla sede di Milano saranno gestiti 83 enti operativi, di cui 4 appartenenti all’attuale Regione Aerea e 79 all’ex Comando della Squadra Aerea” – ha dichiarato Biavati – evidenziando l’importanza strategica di Milano e della Lombardia nella struttura di comando.

Nel corso della mattinata, è stata conferita la medaglia d’oro al Valor Aeronautico alla Bandiera del 15° Stormo di Cervia, insieme a riconoscimenti per il personale del reparto, per l’eroica operazione di salvataggio durante le alluvioni di maggio 2023 in Emilia Romagna. È stata anche assegnata la medaglia d’oro al Merito Aeronautico alla Bandiera del 51° Stormo di Istrana, un’importante unità della difesa aerea nazionale. In particolare, il 15° Stormo ha messo in atto un’evacuazione difficile, salvando oltre trecento vite da situazioni di grave pericolo.

La giornata si è chiusa con una seconda cerimonia a Milano, presso il comando in piazza Novelli, dove è stato svelato il nuovo stemma e inaugurata la nuova sede, alla presenza del sindaco Giuseppe Sala e dell’assessore alla sicurezza di Regione Lombardia, Romano La Russa.