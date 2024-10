Intende lanciarsi nel dirupo: è stato tratto in salvo dai carabinieri

Un ottantanovenne è riuscito a superare la barriera del suo balcone, trovandosi appeso nel vuoto, mentre i suoi familiari assistevano impotenti alla scena. In un attimo, ha minacciato di gettarsi dal quinto piano. Se oggi è ancora in vita, lo dobbiamo all’intervento tempestivo dei carabinieri, che sono stati chiamati dai familiari spaventati. L’incidente è avvenuto martedì 1 ottobre alle 18.30, nella zona di Baggio. La centrale operativa ha ricevuto la richiesta d’aiuto in un momento di grande agitazione. Bastava poco, come una semplice distrazione, per far precipitare l’anziano, che rifiutava ogni tentativo di avvicinamento. Non c’era tempo da perdere; la squadra del Nucleo Radiomobile ha rapidamente raggiunto l’appartamento dell’uomo, collaborando con la centrale. Al loro arrivo, hanno trovato l’ottantanovenne in atto di lanciarsi nel baratro: stava già scavalcando la balaustra del balcone, pronto a cadere. Nonostante le difficoltà per accedere al balcone, i militari sono riusciti a raggiungerlo e a immobilizzarlo afferrandolo dalla cintura dei pantaloni, mantenendolo in sicurezza per diversi minuti mentre pendeva nel vuoto.

Successivamente, grazie all’intervento di un altro gruppo di soccorso, sono riusciti a salvare un uomo di novant’anni. Questo è stato trasferito in codice verde al Fatebenefratelli dal 118, dove è stato ricoverato per precauzione.