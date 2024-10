Il venditore nel Tonale e le spedizioni a domicilio: all’interno dell’abitazione sono stati trovati Mdma, cocaina e 43 grammi di 2Ct7

Un arresto a Milano per un 40enne coinvolto nello spaccio di droga. La polizia ha fatto irruzione nella sua abitazione, dove sono state rinvenute sostanze illecite.

L’intervento della polizia è scattato mercoledì sera, quando gli agenti della squadra mobile hanno notato un uomo a bordo di un’Alfa Romeo Stelvio, in una zona di Città Studi. Il conducente, apparentemente nervoso e con una guida sospetta, ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine.

Dopo essersi fermato per far salire un’altra persona, è avvenuto uno scambio che ha insospettito gli agenti. Grazie all’intervento tempestivo, il secondo uomo, di 44 anni, è stato identificato e trovato in possesso di un grammo di cocaina.

La perquisizione del veicolo ha portato al rinvenimento di ulteriori 13 grammi di cocaina. In seguito, gli agenti hanno perquisito l’abitazione del 40enne, scoprendo un quantitativo notevole di droga: 106 grammi di cocaina, 102 grammi di hashish, 54 grammi di Mdma e 43 grammi di 2C-T-7. Inoltre, sono stati rinvenuti 6.900 euro in contante, suggellando ulteriormente il suo coinvolgimento nel traffico di sostanze stupefacenti.