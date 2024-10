Il tratto della Paullese, precedentemente chiuso a causa di un’inondazione, riapre prima del previsto

La strada Paullese riapre anticipatamente dopo aver risolto i problemi causati da un allagamento. A partire da mezzogiorno di venerdì 4 ottobre, è di nuovo percorribile anche la corsia diretta a Crema, tra il chilometro 6,7 e il chilometro 8. Inizialmente, si prevedeva di riattivare completamente il traffico il 7 ottobre, ma la data è stata anticipata. La comunicazione è stata diffusa dalla Città metropolitana di Milano. Il 27 settembre era già stata restituita la carreggiata verso Milano, mentre il 30 settembre è stata riaperta la corsia di sorpasso in direzione Crema. La situazione, che si protratta per circa un mese, ha trovato così una soluzione definitiva. La chiusura della Paullese era avvenuta a causa dell’allagamento di una galleria, provocato dai temporali verificatisi il 5 e l’11 settembre. Il processo per ripristinare la circolazione è stato lungo e complesso. Dopo il secondo temporale dell’11 settembre, si è proceduto con il pompaggio della zona allagata per rimuovere l’acqua, ma il funzionamento intensivo delle pompe ha causato il loro malfunzionamento. Ciò ha reso necesario rimuovere le pompe difettose e trovare officine capaci di effettuare le riparazioni. Il 26 settembre sono state installate tre pompe nuove e completamente funzionanti, mantenute in attività continua per monitorare eventuali problemi.