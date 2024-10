Il Pedibus torna in azione con 72 bambini pronti a partire, zaino in spalla

A Trezzo, il servizio del Pedibus è tornato attivo con 72 bambini che si spostano a piedi verso la scuola su tre percorsi distinti: blu, rosso e azzurro. Questo progetto, sostenuto dall’amministrazione comunale, mira a diffondere una cultura della sostenibilità e rappresenta un’eccellente occasione per favorire la socializzazione durante il tragitto. Il Comune ha inoltre ampliato il servizio di pre-scuola, riscontrando un aumento delle richieste rispetto all’anno precedente. In questo modo, le famiglie possono contare su un sostegno che inizia alle 7:30 e si estende fino alle 18:00, facilitando così la gestione dell’equilibrio tra vita lavorativa e vita familiare. “Un sentito grazie va a tutti i volontari e alle associazioni Croce Azzurra e Auser per il loro prezioso aiuto nell’attivare il Pedibus,” afferma il vicesindaco Tea Geromini. “Stiamo creando opportunità significative per i nostri giovani, rispondendo alle necessità dei genitori.”