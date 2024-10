Il fratello di Giulia Tramontano è diventato genitore e ha deciso di dare alla sua piccola il nome della sorella: “Una luce che rinasce”

Il fratello di Giulia Tramontano è diventato genitore e ha scelto di dare alla sua bimba il nome della sorella: “Una stella che torna a brillare”.

Mercoledì mattina è venuta alla luce la figlia di Mario Tramontano, il quale è anche il fratello della giovane tragicamente scomparsa. Giulia, incinta di sette mesi, è stata uccisa a Senago il 27 maggio 2023 dal suo compagno Alessandro Impagnatiello, che ha poi confessato il delitto.

In un gesto emotivo, Mario ha deciso di dedicare a sua figlia il nome della sorella. Chiara, l’altra sorella di Giulia, ha condiviso la bellissima notizia via Instagram scrivendo: “Benvenuta piccola Giulia, il tuo nome rappresenta un legame che il tempo non potrà mai spezzare, una stella che ha trovato una nuova vita attraverso di te”. Insieme a queste parole, ha postato una foto della manina della neonata.

Chiara ha anche aggiunto: “Nei tuoi occhi vedremo i ricordi, e nel tuo abbraccio ci sarà il futuro. La tua esistenza è un dono che unisce, una nuova storia scritta col cuore”. Anche Mario ha ripostato il messaggio con un significativo commento: “L’amore di un padre”.

Il 20 agosto scorso, Chiara ha voluto nuovamente rendere omaggio alla sorella attraverso un post su Instagram. “Non sono ancora riuscita a trovare un luogo adatto per accoglierti nella mia vita dopo la tua scomparsa”, ha scritto. Ha continuato dicendo: “Ho immaginato che il tuo posto potesse essere sulla mensola dei ricordi, dove ci sei tu, noi, alcune candele, tanto dolore e una piccola dose di speranza”. Tuttavia, ha sottolineato che “tu non sei presente, non nei ricordi che mi arrecano sofferenza. Sei sicuramente parte della mia vita quotidiana, di un’esistenza in cui la vera felicità è impossibile, perché la tua assenza è sempre con me”.

Chiara ha descritto la sorella come “il tramonto che ogni giorno lascio dietro di me, colpevolizzandomi per non averlo apprezzato e per aver proseguito. Dovrei però ricordarmi che il tramonto ritorna sempre e, a volte, andare avanti significa semplicemente essere pronti per il nuovo giorno. Appartieni a un ambito della mia vita che chiamiamo tempo. Sei presente in ogni istante che cerco di non riempire per evitare di pensare a te”. Ogni momento della sua vita, sia durante “un allenamento in palestra” che nella “mia nuova esistenza in Olanda”, è pervasa dalla presenza di Giulia. E ora, una bambina porta quel nome.