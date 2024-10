Il fermo dei mezzi pubblici a Milano: gli orari di circolazione dell’Atm

A Milano si prepara uno sciopero dei mezzi pubblici, con coinvolgimento di metro, autobus e tram. L’azienda di trasporti milanese ha ufficializzato la manifestazione per il 5 ottobre.

Le rivendicazioni dei sindacati nel settore trasporti si concentrano su due temi principali: l’aumento dei salari e del numero di lavoratori, e la riduzione delle pressioni e delle richieste aziendali che gravano sul personale e sugli utenti. I rappresentanti di Orsa Tpl, in un comunicato, hanno sottolineato l’importanza di difendere i “diritti, sicurezza e salario”, evidenziando l’aumento dei carichi di lavoro e delle responsabilità civili e penali legate al servizio.

Per quanto riguarda la giornata di sciopero, l’agenzia Atm ha confermato che l’interruzione riguarderà l’intero lotteria del 5 ottobre. Il servizio di metro, bus e tram subirà disagi dalle 8.45 alle 15 e poi di nuovo dopo le 18 fino a conclusione della giornata. Anche la funicolare Como Brunate, gestita sempre da Atm, potrebbe essere colpita dallo sciopero, con sospensioni previste dalle 8.30 alle 16.30 e dopo le 19.30.

In aggiunta agli eventi già fissati per il 5 ottobre, un altro sciopero del personale Atm è programmato per il 18 ottobre.