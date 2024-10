Galliate, un’auto collide con il passaggio a livello, causando un rallentamento dei treni sulla linea Novara-Saronno-Milano

Varese – I pendolari lombardi hanno affrontato un’altra mattina problematica, con particolare riferimento a coloro che partono dalla provincia di Varese in direzione Milano e oltre. Lunghe attese si sono verificate lungo il percorso della linea Novara-Saronno-Milano, gestita dai treni Trenord, a causa di un incidente stradale occorso intorno alle 7:30 a Galliate, in provincia di Novara. Qui, un’auto ha impattato contro il passaggio a livello, compromettendo le sbarre e causando un temporaneo blocco alla circolazione ferroviaria, che attualmente è rallentata. I ritardi registrati arrivano fino a 30 minuti, mentre i tecnici sono al lavoro per ripristinare la situazione. I treni interessati includono: – 1211 (partenza da MILANO CADORNA 06:17, arrivo a NOVARA NORD 07:25) – 1213 (partenza da MILANO CADORNA 06:47, arrivo a NOVARA NORD 07:55) – 1222 (partenza da NOVARA NORD 07:11, arrivo a MILANO CADORNA 08:14) – 1224 (partenza da NOVARA NORD 07:41, arrivo a MILANO CADORNA 08:44) – 1226 (partenza da NOVARA NORD 08:11, arrivo a MILANO CADORNA 09:14).