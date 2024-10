Furto a danno di un’anziana: identificata e segnalata l’autrice

Un’anziana di 89 anni, residente a Trezzano, stava facendo la spesa in un supermercato quando, mentre si chinava per prendere dell’uva, ha lasciato il carrello alle spalle, con la borsa sistemata nel vano dedicato ai bambini. In pochi istanti, una donna si è avvicinata, proteggendo le mani con il suo zaino, e ha rubato il portafoglio dalla borsa della signora, uscendo poi tranquillamente dal negozio. Solo dopo aver percepito il furto, l’anziana ha contattato le autorità locali, che hanno prontamente registrato la denuncia e avviato le indagini per rintracciare la ladra. Gli agenti, sotto la direzione del comandante Antonio Festa, hanno analizzato i filmati delle telecamere del supermercato e di quelle comunali, riuscendo così a identificare la donna, che nel frattempo aveva già disfatto del portafoglio rubato. La 29enne, di origine bulgara, è stata denunciata e dovrà affrontare le accuse di furto con destrezza, risultando già con precedenti per reati simili.