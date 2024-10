Funzionari dell’Anas coinvolti in un caso di corruzione legato agli appalti

Un’inchiesta per corruzione condotta dalla procura di Milano coinvolge nove persone, inclusi due funzionari di Anas. Tuttavia, l’ente che gestisce le strade non è coinvolto nei presunti illeciti. L’operazione, sotto la direzione dei pm Giovanna Cavalleri e Giovanni Polizzi, esamina una possibile corruzione relativa a contratti pubblici per opere stradali del valore di 400 milioni di euro. Si stima che le tangenti potrebbero arrivare tra i 300 e i 400 mila euro. Le accuse formulate comprendono corruzione, violazione del segreto d’ufficio e turbativa della libertà negli appalti. Attualmente, sono in atto perquisizioni nei confronti di nove individui e tre aziende, inclusa una presso la sede di Torino del Consorzio stabile Sis, responsabile di alcune sezioni autostradali come la Torino-Piacenza sull’A21.