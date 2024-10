Francesco Capuzzo, un uomo dichiarato disperso da dieci giorni nella città di Milano

Francesco Capuzzo, un uomo di 33 anni, è scomparso a Milano dieci giorni fa. Non si hanno informazioni su di lui dal 24 settembre, il giorno in cui ha lasciato Basiglio a bordo di una Kia Rio nera. I familiari sono profondamente ansiosi e, attraverso l’associazione Penelope Lombardia, specializzata nella ricerca di persone scomparse, hanno diffuso un appello per la sua individuazione. “La madre di Francesco è molto angosciata, sta attraversando un momento difficile e sono trascorsi diversi giorni senza notizie”, comunicano dall’associazione.

L’uomo, alto 185 cm e di peso circa 90 kg, ha capelli castani e occhi verdi. È un fumatore e di solito indossa abiti scuri. L’ultima volta il suo smartphone ha agganciato una cella telefonica in Valle D’Aosta, proprio il giorno stesso della sua scomparsa. “Finora non è stata rintracciata neppure la sua vettura”, conclude l’appello dell’associazione.