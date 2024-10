Duecento chilogrammi di cocaina sono stati sequestrati dai Carabinieri, che hanno effettuato gli arresti necessari

Il 27 settembre scorso, i carabinieri hanno effettuato un importante intervento, sequestrando oltre 200 chilogrammi di cocaina, il cui valore sul mercato era stimato superiore ai 15 milioni di euro. Tre albanesi sono stati arrestati in flagranza tra Agrate Brianza e Milano. Le forze dell’ordine, della compagnia di Vimercate e supportate dalle unità di Agrate e Milano, hanno agito contemporaneamente. Nel cuore di Milano, hanno bloccato un’automobile con targa britannica, alla guida della quale si trovava un solo individuo che trasportava più di 60 chili di droga. Ad Agrate Brianza, nel parcheggio del cimitero locale, sono stati arrestati gli altri due complici. I controlli sulle loro quattro vetture hanno rivelato ulteriori 140 chili di cocaina, occultati in spartani vani accessibili tramite pannelli elettronici. All’interno degli appartamenti dei tre uomini, le autorità hanno rinvenuto un contatore di banconote, due macchine per il sottovuoto e una valigia contenente circa 3.000 banconote false, insieme a quasi 80.000 euro in contanti di varie valute, di cui circa 18.000 euro risultavano contraffatti.