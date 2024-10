Due trafficanti di droga sono stati catturati a Milano: un uomo di 44 anni nella zona di Lorenteggio e un giovane di 25 anni in un’area boschivosa a Rogoredo

Due uomini, un italiano di 44 anni e un romeno di 25 anni, sono stati arrestati a Milano per spaccio di droga. Il più giovane è stato colto sul fatto mentre si trovava sotto un rifugio di fortuna, pronto a consegnare della sostanza a dei clienti. Entrambi hanno precedenti penali e sono stati fermati dalla polizia in diverse operazioni.

Ieri, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Lorenteggio, impegnati nella lotta contro il traffico di sostanze illecite, hanno scoperto un appartamento in via Lucca, sospettato di essere utilizzato per la vendita di droga. Osservando da una certa distanza, i poliziotti hanno notato comportamenti sospetti da parte del proprietario, che accedeva spesso a un box collegato all’appartamento in orari insoliti, senza mai parcheggiare un veicolo.

Nel pomeriggio, le forze dell’ordine di via Primaticcio hanno fermato il 44enne prima che entrasse in casa. Durante il controllo della sua auto, sono state trovate due dosi di cocaina, per un totale di circa 9 grammi. Nell’abitazione sono stati scoperti 250 euro in contante, mentre nel box sono stati recuperati 4 pacchetti di cocaina, per un peso di circa 75 grammi, insieme a due bilancini di precisione.

Ieri mattina, nel bosco di Rogoredo, gli agenti del commissariato Mecenate hanno effettuato un intervento che ha portato all’arresto di un giovane di 25 anni. Gli agenti hanno notato il giovane, nascosto sotto una struttura precaria, mentre stava vendendo sostanze a dei clienti in cambio di denaro. Alla vista della polizia, il ragazzo ha tentato di fuggire, lanciando il suo borsello nel tentativo di disfarsene. Tuttavia, gli agenti di via Quintiliano sono riusciti a recuperarlo. All’interno del borsello sono stati trovati circa 11 grammi di eroina, 5 grammi di cocaina, più di 220 euro in contante, un bilancino per pesare e materiale per il confezionamento delle droghe.