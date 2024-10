Corso San Gottardo: un bambino colpito da un’auto è stato trasportato in ospedale. Ricerca in corso per identificare il veicolo fuggitivo

Milano – Un ragazzo di sei anni è stato colpito da un’auto mentre si trovava sulle strisce pedonali. L’automobile non si è fermata e ha continuato a procedere. Il traffico ha subito un blocco totale, mentre passanti e altri conducenti hanno allertato i soccorsi. L’incidente è avvenuto ieri mattina, poco dopo le 8:20, in corso San Gottardo, all’incrocio con via Lagrange. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla polizia locale, che è giunta rapidamente sul luogo insieme al 118, il bambino stava attraversando la strada con il suo monopattino, accompagnato dalla madre e dal fratellino nel passeggino. I tre si trovavano sulle strisce pedonali, intenti a passare da un lato all’altro del marciapiede, dai numeri pari ai dispari, probabilmente diretti verso la scuola primaria in via Gentilino, quando un’auto ha colpito il bambino facendolo cadere. Il conducente non si è fermato. Nel frattempo, i presenti si sono allarmati per il piccolo, che era a terra, assistito dalla madre, ed era cosciente, ma lamentava un forte dolore, avendo battuto la testa. Poco dopo, sul luogo dell’incidente sono giunti un’ambulanza e un’automedica: dopo una prima valutazione, il bambino è stato trasportato in codice giallo alla Clinica De Marchi, con una ferita superficiale al capo, ma le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. La polizia locale è ora impegnata a rintracciare il conducente fuggitivo. È stata richiesta l’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza per capire meglio quanto avvenuto e raccogliere informazioni utili a identificare l’automobilista che ha abbandonato il bambino. Nel frattempo, i residenti della zona invitano chiunque abbia assistito all’incidente a contattare le autorità per fornire dettagli utili.

Il messaggio è apparso poco dopo il sinistro sulla pagina Facebook “San Gottardo Meda Montegani”, curata dal fondatore Fabio Calarco: “Chiunque abbia visto qualcosa è invitato a contattare le autorità, in particolare la polizia locale al numero 020208, che ha già iniziato a raccogliere testimonianze. Grazie”. Ha anche precisato che “il bambino è stato trasportato all’ospedale per una TAC, ma non sembrava in condizioni gravi”. Ci sono stati numerosi commenti, molti dei quali sollecitano interventi per migliorare la sicurezza in quell’incrocio, definito “estremamente pericoloso” da un cittadino. Questo, che parla anche come automobilista, evidenzia l’alto numero di pedoni che attraversano in modo irregolare. “È necessario installare un semaforo, oltre a un rispetto maggiore delle norme da parte di tutti, senza dimenticare la responsabilità di chi ha provocato l’incidente”. La richiesta di un semaforo è stata reiterata: “Quell’incrocio è terribile, quando metteranno un semaforo? Aspettano che ci sia una tragedia?”, chiede un’altra utente. Altri suggeriscono di istituire un servizio con un vigile durante i momenti di ingresso e uscita dalla scuola, “per controllare l’attraversamento”, visto che molti bambini da via Lagrange si dirigono verso via Gentilino per andare a scuola.