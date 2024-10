Casa Loca, effettuato il secondo intervento di sgombero in un periodo inferiore a due mesi

La palazzina situata in viale Sarca 183 è stata sgomberata nuovamente, dopo aver ospitato per anni il centro sociale Casa Loca, chiuso il 6 agosto scorso. Sabato, l’edificio di proprietà privata ha visto l’occupazione da parte di senzatetto, precedentemente residenti in una struttura abbandonata di via Fracastoro 8, che ha subito un incendio il 19 settembre scorso. Ieri mattina, la polizia ha effettuato un intervento, trovando circa dieci persone all’interno. All’esterno, circa 20 membri del movimento per la casa si sono riuniti. Secondo quanto riportato dalla Questura, le operazioni si sono svolte senza incidenti. La rete “Ci siamo” e Casa Loca hanno lanciato un appello sui social media: “Stanno evacuando i nuovi occupanti, chi può venga in viale Sarca 183”, pubblicato alle 8 del mattino. Per l’ennesima volta, 70 individui si sono ritrovati senza un tetto sopra la testa. Non esistono soluzioni per chi aveva trovato riparo in viale Sarca, persone attive e produttive in città, ma che non possono permettersi un affitto a causa del loro status di stranieri. In seguito, è stata organizzata una manifestazione in piazza Leonardo e, in serata, un’assemblea per discutere le prossime azioni da intraprendere.