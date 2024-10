Un uomo tenta di lanciarsi nel baratro, ma i carabinieri riescono a intervenire in tempo: ecco il filmato

Un uomo di 89 anni ha rischiato di compiere un gesto estremo, ma è stato salvato in tempo dai carabinieri. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di martedì 1° ottobre nel quartiere Baggio di Milano.

La situazione è degenerata quando i familiari hanno chiamato il 112, informando che l’anziano aveva parzialmente scavalcato la barriera del balcone del quinto piano, pronto a lanciarsi nel vuoto. I carabinieri del nucleo Radiomobile sono intervenuti prontamente, riuscendo a fermarlo tenendolo per la cintura dei pantaloni e mantenendolo sospeso per alcuni istanti. Grazie all’arrivo di un’altra pattuglia, sono riusciti a metterlo in sicurezza.

Trasportato dai sanitari del 118 in codice verde, l’anziano è stato ricoverato all’ospedale “Fatebenefratelli” per precauzione.