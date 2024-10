Un uomo anziano ha cercato di lanciarsi dal quinto piano, ma i carabinieri lo hanno trattenuto all’ultimo istante

Un ottantenne si lancia nel vuoto: salvato dai carabinieri all’ultimo istante

Grazie a una rapida azione coordinata dalla centrale operativa, i carabinieri del Nucleo Radiomobile sono prontamente giunti in soccorso ieri, attorno alle 18.30, nel quartiere Baggio, riuscendo a mettere in sicurezza un uomo di 89 anni che stava per lanciarsi da un balcone.

Allerta dai familiari

I familiari dell’anziano avevano contattato la centrale operativa per segnalare che il loro parente aveva iniziato a scavalcare la balaustra del balcone, al quinto piano del suo condominio, con l’intenzione di saltare nel vuoto.

Il salvataggio

All’arrivo dei militari, nonostante le condizioni critiche, sono riusciti a fermare l’ottantenne afferrandolo per la cintura dei pantaloni, mantenendolo sospeso nel vuoto per diversi minuti. Solo grazie all’aiuto di una seconda pattuglia, intervenuta in breve tempo, sono riusciti a portarlo in sicurezza. L’anziano è stato poi trasportato, in codice verde, all’ospedale Fatebenefratelli per ricevere le necessarie cure mediche.