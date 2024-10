Un gruppo di giovani ha derubato un ragazzo nei pressi dei grattacieli nel cuore di Milano

Una baby gang ha aggredito un ragazzo sotto i grattacieli nel centro di Milano. La polizia di Stato ha bloccato tre ragazzi, tutti di 16 anni. I giovanissimi hanno circondato un quindicenne, minacciandolo e sottraendogli il cellulare. Nonostante il tentativo di fuga, sono stati prontamente arrestati dagli agenti in borghese della Squadra Mobile. L’incidente è avvenuto intorno alle 19 di martedì in viale della Liberazione, nei pressi degli edifici splendenti di Porta Nuova. Il quindicenne, italiano, si è trovato abbandonato dai tre, di cui due italiani e uno egiziano, che lo hanno derubato dello smartphone. Quando la polizia li ha fermati poco dopo, i ragazzi avevano ancora con sé il telefonino rubato. Essendo privi di precedenti, sono stati denunciati per rapina in concorso e attualmente sono indagati a piede libero.