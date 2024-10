Studenti, famiglie e psicologi. Un percorso condiviso verso la scuola superiore

Il progetto di accoglienza per i nuovi studenti dell’istituto Erasmo si è concluso con esito positivo, coinvolgendo attivamente sia gli alunni che le loro famiglie. Avviato a giugno con il tema “Il passaggio dalle scuole medie alle superiori: come affrontare il cambiamento”, si è articolato in quattro incontri per un totale di 10 ore. L’obiettivo primario era di supportare gli studenti nel loro passaggio educativo, fornendo strategie utili per affrontare al meglio i primi giorni di scuola.

La partecipazione dei genitori è stata notevole, come sottolineato dalla psicologa Barbara Pizzi, che ha condotto il corso. Questi ultimi hanno acquisito strumenti per accompagnare i figli nel loro percorso di crescita, condividendo esperienze legate agli aspetti emotivi e comportamentali. L’atteggiamento di apertura ha favorito una comprensione reciproca, consentendo di migliorare le strategie adottate e di esplorare le risorse familiari.

I temi trattati hanno spaziato dagli aspetti emotivo-motivazionali a quelli pratici, come l’organizzazione e la gestione del tempo. Sono state oggetto di riflessione le opportunità per il nuovo anno scolastico, la consapevolezza delle risorse disponibili per gli studenti e l’incoraggiamento verso abitudini e comportamenti positivi. Il progetto è stato finanziato attraverso i fondi del Pnrr.

Un particolare ringraziamento va alla psicologa Barbara Pizzi per il suo apporto culturale all’iniziativa, ai docenti Elisa Zini, Magda Sapio e Giuseppe Spadanuda per l’organizzazione, e al professor Roberto Ricca, in pensione, che da anni collabora all’ideazione di progetti culturali per il benessere dei giovani.

La preside Rosaria Lucia Pulia esprime gratitudine a tutti i 51 genitori che hanno partecipato all’iniziativa. Grazie a questo supporto, i nuovi alunni e le loro famiglie dispongono di risorse aggiuntive per affrontare il recente avvio dell’anno scolastico. L’istituto Erasmo offre diversi percorsi di studio, tra cui il liceo artistico con specializzazione in grafica, il liceo delle scienze umane ed economico-sociale, oltre ai corsi di Istituto tecnico informatico e telecomunicazioni, e quelli per le costruzioni, ambiente e territorio.