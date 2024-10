Siti di lavoro attivi. Inizia l’installazione dei pannelli solari

Nell’autunno milanese del Sud-Est, sono in corso vari progetti, che spaziano dall’ottimizzazione energetica alla cura delle strade. Questi interventi mirano a rendere edifici e spazi pubblici più sicuri e funzionali per gli abitanti della zona. A Segrate, è stata recentemente completata l’installazione di pannelli solari sul tetto della scuola primaria di Novegro. Altri progetti di questo tipo sono previsti per il Municipio, il centro civico di Redecesio, il centro culturale “Giuseppe Verdi” e la scuola media Leopardi. È prevista anche un’implementazione dell’impianto esistente presso la sede del comando della polizia locale. Il sindaco Paolo Micheli ha dichiarato: “Stiamo lavorando per rendere autonomi questi edifici, che faranno parte di una nuova comunità energetica pubblica, caratterizzata da un sistema di autoconsumo. Le surplus di energia prodotta saranno destinate ad altre utenze, incluse quelle assistite dai servizi sociali. Puntiamo a raggiungere la neutralità energetica; sarà un compito difficile, ma siamo determinati”. A Paullo, nel quartiere San Pedrino, si è svolto un intervento di depavimentazione. “Si tratta di un’azione modesta – afferma il sindaco Luigi Gianolli – ma fa parte del nostro sforzo per elevare la qualità della vita a Paullo e contrastare il cambiamento climatico. Eliminare il pavimento nelle aree pubbliche consente al terreno di respirare, riduce il riscaldamento urbano e migliora la gestione delle acque piovane”. A San Giuliano, infine, è in arrivo un piano per la manutenzione delle strade, sostenuto dal Comune con un investimento di 700mila euro. I lavori interesseranno le vie Milano, Emilia e Giovanni 23.

Il primo cittadino Marco Segala ha dichiarato: “A partire dal 2018, abbiamo destinato più di 13 milioni di euro per il miglioramento di strade e marciapiedi.”