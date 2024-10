Ritorna l’iniziativa “Valori in Campo”. Lo sport favorisce l’integrazione

Sostenibilità, diversità e inclusione: questi sono i fondamenti del progetto “Valori in Campo”, promosso dal Gruppo CAP, l’ente pubblico responsabile del servizio idrico integrato nella Città metropolitana di Milano, che giunge alla sua sesta edizione. La finalità principale è incentivare comportamenti positivi tra i giovani e agevolare l’integrazione sociale attraverso lo sport, sostenendo le comunità locali. Per raggiungere questo scopo, l’organizzazione ha destinato 160mila euro per il periodo 2024-2026. Sono state premiate nove iniziative presentate da diverse associazioni sportive dell’hinterland milanese, focalizzate su “sostenibilità”, con particolare attenzione ai progetti per la salvaguardia ambientale, su “inclusione”, per abbattere ogni tipo di barriera, e “diversità e pari opportunità”, per contrastare le disuguaglianze di genere. Il finanziamento del Gruppo CAP sarà ripartito tra i progetti vincitori, che includono Us Legnanese – Unione sportiva Legnanese per il Sociale, Us Sangiorgese – SostenibilitÀtletica che promuove trasporti ecologici e un uso responsabile dell’acqua. Inoltre, sono stati selezionati Asd Melzo – BaskinMelzo, Asd Lotta CLUB Seggiano – Babylonia, con un focus sull’integrazione di giovani provenienti da centri di accoglienza, guidati dall’atleta Iman Mahdavi, primo rifugiato residente in Italia ad unirsi alla squadra olimpica dei Rifugiati per Parigi 2024. Altre associazioni premiate includono Asd Plesios – Vimodrhome Play District, Crescere insieme con lo sport Asd e Polisportiva giovanile Senago pallavolo per il progetto ReCAP, dedicato al tema dello sport inclusivo. Infine, Rugby Parabiago si concentra sull’inclusione nello sport.

Asd Trezzano Basket – Coltivare emozioni attraverso il tiro con l’arco. “Dopo più di un decennio e sei edizioni, il progetto ‘Valori in Campo’ continua a rappresentare una delle nostre iniziative di maggior rilievo, consentendoci di partecipare alla formazione delle nuove generazioni affinché diventino cittadini responsabili e pronti ad affrontare le sfide moderne, sia sociali che ambientali”, afferma Yuri Santagostino, presidente del Gruppo CAP. “Lo sport crea connessioni e, grazie a questa iniziativa, si sviluppano progetti positivi che amplificano i vantaggi”, sottolinea Roberto Maviglia, consigliere delegato per l’edilizia scolastica e la gestione degli impianti sportivi della Città metropolitana. “Attraverso questa iniziativa – il messaggio di Marco Riva, presidente del Coni Lombardia – sostenete in modo significativo le associazioni sportive locali”. Nella scorsa edizione, sono stati coinvolti più di 2.000 atleti.