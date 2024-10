Prova a arrivare a Milano portando una valigia carica di orologi Rolex e gioielli non registrati

Un uomo di origine cinese è stato fermato mentre tentava di entrare a Milano con una borsa contenente orologi e gioielli non dichiarati. L’individuo, in viaggio su un treno proveniente da Zurigo, è stato bloccato dai funzionari della sezione operativa di Chiasso e dai militari della guardia di finanza. Durante un controllo di routine, ha inizialmente negato di avere bagagli. Tuttavia, all’interno della sua borsa sono stati rinvenuti 11 orologi e 13 pacchetti di gioielli, tra cui anelli, bracciali e orecchini, tutti di marchi prestigiosi come Rolex, Omega, Bulgari e Cartier. Secondo i calcoli delle autorità, il valore totale della merce supera i 95mila euro. Per questo motivo, è stata contestata all’uomo l’importazione indebita di beni, con una somma complessiva di diritti, tra dazi e IVA, di circa 22.500 euro, oltre a una multa di 30mila euro.