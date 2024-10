Problemi per Trenitalia: caos a Roma Termini con cancellazioni e ritardi. Ecco l’elenco dei treni interessati

Roma, 2 ottobre 2024 – I viaggiatori ferroviari continuano a fronteggiare inconvenienti. A partire dalle 6:30 di questa mattina, il servizio dei treni è stato fermato alle stazioni di Roma Termini e Roma Tiburtina a causa di un problema sulla linea. Questo ha comportato cancellazioni e ritardi non solo per i treni ad alta velocità, ma anche per quelli Intercity e Regionali. Trenitalia comunica che i tecnici sono al lavoro per risolvere la questione e ha reso disponibile un elenco dei treni colpiti.

Treni ad Alta Velocità e Intercity cancellati:

• FR 9616 da Napoli Centrale (6:55) a Milano Centrale (11:35)

• FR 9610 da Roma Termini (7:20) a Milano Centrale (10:35)

• FR 9613 da Milano Centrale (8:30) a Napoli Centrale (13:10)

• FR 9615 da Milano Centrale (8:58) a Roma Termini (12:10)

Ecco l’elenco dei treni regionali cancellati.

Altri treni con ritardi:

• FR 9606 da Napoli Centrale (5:09) a Milano Centrale (9:24)

• FR 9612 da Battipaglia (5:12) a Torino Porta Nuova (12:10)

• FR 9608 da Salerno (5:16) a Milano Centrale (10:00)

• FR 9304 da Napoli Centrale (5:23) a Torino Porta Nuova (12:20)

• FR 8334 da Napoli Centrale (5:45) a Fiumicino Aeroporto (7:52)

• FA 8300 da Benevento (5:54) a Roma Termini (7:45)

• FR 9503 da Firenze Santa Maria Novella (6:00) a Napoli Centrale (9:13)

• FR 9406 da Napoli Centrale (6:09) a Venezia Santa Lucia (11:34)

• FR 9404 da Roma Tiburtina (6:43) a Venezia Santa Lucia (10:34)

• FR 8502 da Roma Termini (6:45) a Bolzano (11:55)

• FR 9501 da Roma Termini (7:00) a Napoli Centrale (8:12)

• FR 9512 da Roma Termini (7:10) a Milano Centrale (10:50)

• FR 8333 da Roma Termini (7:30) a Reggio Calabria Centrale (12:50)

• FB 8606 da Roma Termini (6:57) a Torino Porta Nuova (13:40)

• IC 581 da Firenze Santa Maria Novella (5:45) a Roma Termini (8:20)

• IC 701 da Roma Termini (6:26) a Taranto (12:55)

• IC 723 da Roma…

Termini (7:26) – Palermo Centrale (19:03) • IC 534 da Roma Termini (7:50) a Ancona (11:25) Segnalazione di un guasto sulla linea Torino-Modane Ci sono difficoltà anche tra Chiomonte e Salbertrand lungo la stessa linea.

Un malfunzionamento ha necessitato l’intervento dei tecnici di Rgi.

Trenitalia informa che i treni regionali potrebbero subire ritardi che raggiungono anche i 100 minuti. Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.