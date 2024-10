Incidente sulla tangenziale milanese: code di 8 km segnalate

Incidente sulla tangenziale milanese: traffico paralizzato per 8 chilometri

Mercoledì pomeriggio, un’urgenza si è verificata lungo la Tangenziale Est di Milano (A51), provocando una coda estesa per 8 chilometri. L’impatto tra due autovetture è avvenuto pochi minuti prima delle 16, precisamente nella sezione tra l’uscita 8/8a Segrate Lambrate e l’uscita 9 Padova Cascina Gobba.

Per fronteggiare la situazione, l’Agenzia regionale per l’emergenza sanitaria ha mandato un team in codice giallo. Gli operatori del soccorso hanno assistito due persone, una di 27 anni e una di 36. Entrambi non presentano ferite gravi.

Per regolare il traffico e effettuare i rilievi necessari, sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale di Novate. MilanoSerravalle, responsabile delle tangenziali, ha comunicato che il sinistro ha causato una lunga fila di veicoli. Al momento delle 16.30, i mezzi in sosta occupavano la corsia di sorpasso veloce, mentre il traffico scorreva lentissimamente nelle altre due corsie disponibili.

La coda di 8 chilometri è evidenziata tra l’Interconnessione A1 e S.S. 11 C.na Gobba – Treviglio in direzione A4 Venezia, con la corsia di sorpasso occupata e il traffico che defluisce lentamente nelle corsie di marcia.