Incidente pericoloso allo svincolo di Trezzano: una giovane di 22 anni è rimasta coinvolta e ferita

Incidente sul famigerato svincolo di Trezzano: donna di 22 anni ferita

Intorno a mezzogiorno di oggi, si è verificato un grave incidente all’incrocio tra la tangenziale ovest Corsico-Gaggiano e la strada Vecchia Vigevanese. Questo evento ha avuto un impatto significativo sulla circolazione, con notevoli ritardi e chiusure temporanee delle strade per permettere le operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli coinvolti.

La dinamica dell’incidente è ancora da accertare, tuttavia è noto che due automobili sono state protagoniste di uno scontro. Una giovane di 22 anni ha riportato ferite importanti e, dopo l’arrivo tempestivo di un’ambulanza del 118, è stata trasportata al pronto soccorso in condizioni serie, ma senza pericolo di vita, classificata in codice giallo.

Per gestire la situazione, sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale di Trezzano, che stanno effettuando i rilievi necessari per chiarire le cause dell’incidente e dirigendo il traffico nella zona, dove si registrano ancora notevoli rallentamenti.