Inaugurazione della nuova sede pro loco: “Esploriamo le ricchezze locali”

È stato inaugurato un nuovo punto di riferimento per chi cerca informazioni sulle risorse locali e le attività dedicate alla scoperta della città. Qui si potranno scoprire eventi e incontrare i membri, attivamente coinvolti nella promozione di Buccinasco. La pro loco ha aperto una nuova sede all’interno dello Spazio Vivo del Centro civico Marzabotto, con ingresso da via Greppi. Durante la cerimonia di apertura erano presenti la presidente Clara De Clario, la vicesindaca Rosa Palone e gli assessori Martina Villa e Mario Ciccarelli, i quali hanno espresso gratitudine ai membri per il loro impegno a favore della cultura e della valorizzazione del territorio.

Questo luogo è caratterizzato da una storia molto antica: nel Quattrocento, i signori di Milano, gli Sforza, sceglievano Buccinasco per le loro villeggiature, descrivendo l’area come particolarmente ricca di vegetazione e fauna. Ancora oggi, passeggiando per la città, si possono osservare cicogne che si riproducono tra le risaie e selvatici come volpi e leprotti. Non si può dimenticare la presenza di numerosi alberi da frutto, antiche cascine, canali, fontane, laghetti e boschi, ideali per le incantevoli passeggiate che organizziamo.

Dal 2009, il team di volontari della Proloco, insieme a una ventina di soci, ha avviato eventi culturali, esplorazioni delle aree naturali, corsi e gite. L’associazione collabora attivamente con il Comune, partecipa alla programmazione teatrale cittadina e sostiene l’organizzazione di manifestazioni come il mercatino degli hobbisti e il mercato a chilometro zero, che presto verrà rinnovato con nuove proposte.

I prossimi appuntamenti si concentreranno su attività riguardanti le piante selvatiche del Parco Agricolo Sud Milano, strutturati in due fasi: una teorica e l’altra pratica, esplorando le erbe presenti nel territorio. Ci saranno anche incontri dedicati al comportamento animale, visite a musei e mostre d’arte, oltre a un concerto di beneficenza a novembre, durante il quale si raccoglieranno alimenti per coloro che si trovano in difficoltà.