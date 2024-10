In 500 contro la violenza, si è tenuta una marcia con la partecipazione degli studenti del liceo e dell’istituto tecnico

Oltre 500 partecipanti hanno preso parte alla marcia di sabato scorso intitolata “Tante gambe, un solo cuore contro la violenza”. Tra i partecipanti, numerosi studenti del liceo Vico e dell’istituto Falcone-Righi di Corsico, famiglie con bambini, oltre a rappresentanti della comunità locale e la presidente del Consiglio comunale di Milano, Elena Buscemi. Il sindaco Marco Pozza ha enfatizzato l’importanza della responsabilità individuale, affermando: “Ognuno di noi ha il dovere di educare, attraverso il proprio comportamento, le persone attorno a noi, per garantire che le donne di oggi e di domani non siano più a rischio”. L’evento è stato promosso con il supporto del Comune, dal Circolo donne Sibilla Aleramo, dalla Comunità pastorale Madonna del Rosario e dalla Casa delle donne maltrattate, destinando il ricavato delle iscrizioni a supportare il percorso di studi di una giovane vittima di violenza. “Partecipare a questo evento – ha commentato Ilaria Ravasi, assessora alle Politiche per le pari opportunità – significa mostrare interesse verso la questione della violenza di genere. Ognuno di noi può contribuire a combattere le diverse forme di abuso, comprese quelle meno visibili”.