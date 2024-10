Ha esploso colpi in cielo “per celebrare”. Segnalato alle autorità

Dopo una segnalazione giunta da alcuni residenti di via Copernico, le forze dell’ordine locali sono prontamente intervenute per verificare la situazione. I carabinieri e la guardia di finanza si sono uniti alla polizia nel sopralluogo. La comunicazione ricevuta segnalava rumori molesti e scoppi di petardi. Gli agenti sono riusciti a ricostruire la scena: un gruppo di persone si stava riunendo in un appartamento per festeggiare un fidanzamento, mentre alcuni invitati si erano spostati in cortile per utilizzare una scacciacani. Durante l’operazione, gli agenti hanno identificato i partecipanti e individuato il giovane di 20 anni di Vigevano, autore dei colpi di pistola a salve, che aveva poi lanciato l’arma dal balcone. Sono stati rinvenuti, oltre alla pistola, anche resti di munizioni nel giardino. Gli agenti hanno ispezionato anche il cortile di una scuola dell’infanzia vicina, temporaneamente chiuso per precauzione, poiché erano state trovate altre cartucce. Il giovane ha inizialmente cercato di negare le accuse, ma successivamente ha confessato, dichiarando di aver sparato “per festeggiare”. Il 20enne è stato portato in centrale e denunciato per porto di armi o oggetti utilizzabili per ferire, poiché la scacciacani non era dotata del tappo rosso di sicurezza. L’assessore Stefano Salcuni ha elogiato l’immediato intervento della polizia locale, che ha permesso di identificare e denunciare rapidamente il responsabile.