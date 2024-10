E’ stato appena inaugurato un nuovo centro sportivo in via Dante, dove è stata aperta una piscina

È stato aperto al pubblico il nuovo centro sportivo in via Dante Alighieri, con l’inizio dei tanto attesi corsi di nuoto. Pochi giorni dopo l’inaugurazione, la piscina è pronta per essere utilizzata. Questa riapertura è molto attesa dagli abitanti di Bollate, che ora possono beneficiare di una struttura ristrutturata e modernizzata in ogni sua parte. Il sindaco Francesco Vassallo ha dichiarato: “Dopo tre anni di chiusura, i cittadini attendevano con ansia questo momento. Ringrazio Gaia Servizi e Gaia Sport per il loro supporto nel progetto e nella gestione. Non sono mancati ritardi, e diversi credevano che non ce l’avremmo fatta; oggi invece, diamo a tutti i cittadini una struttura utilizzabile sia in inverno che in estate, grazie anche all’area esterna.”

All’inaugurazione erano presenti anche l’assessore allo Sport Ida De Flaviis, l’assessore ai lavori pubblici Alberto Grassi, Roberto Ciuffoletti, presidente regionale di Opes, e Marco Riva, presidente regionale del Coni. Felice Caccavale, vicepresidente di Gaia Servizi, ha anch’esso partecipato all’evento. La struttura di via Dante ha preso il nome di “Gaia Sport Arena” e, oltre ai corsi, offre anche fasce orarie per il nuoto libero: da mercoledì 2 a venerdì 4 ottobre, dalle 9 alle 19; sabato dalle 9 alle 18 e domenica 6 ottobre dalle 9 alle 13.

A partire da lunedì 7 ottobre, si avvieranno tutte le attività, comprese acquafitness, fitness, corsi di nuoto per i più piccoli, baby e superbaby. Inoltre, sarà disponibile una scuola di nuoto rivolta a ragazzi di età compresa tra 6 e 12 anni, teenagers dai 13 ai 17 anni e adulti a partire dai 16 anni. Molti cittadini hanno espresso pareri favorevoli, felici di poter tornare a sfruttare la struttura.