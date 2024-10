Durante una accesa partita a carte, un anziano ha perso la vita e sono in corso le indagini

Rissa violenta durante una partita di carte: un anziano perde la vita, avviate le indagini

È accaduto al centro “Salice” di Legnano nel pomeriggio di martedì. La polizia sta conducendo le indagini, assistita dai periti scientifici sul luogo dell’accaduto.

Un conflitto è scoppiato dopo una partita a carte tra due giocatori, portando alla tragica fine di un uomo di 78 anni. L’incidente si è verificato a Legnano, presso il centro sociale Pertini-II Salice in via dei Salici.

Tutto è avvenuto nel pomeriggio di martedì, attorno alle 16, quando il 78enne era intento a giocare. Un’ambulanza è giunta poco dopo per trasportarlo al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano, dove è stato ricoverato in condizioni critiche. Purtroppo, durante la notte, l’uomo è deceduto.

Le forze dell’ordine del commissariato di Legnano, sotto la direzione del vicequestore Ilenia Romano, stanno attualmente cercando di chiarire le cause del decesso. La procura di Busto Arsizio sta coordinando le indagini e ha disposto un’autopsia. Come riferito da MilanoToday, al momento non sono evidenti segni di trauma sul corpo.

Nelle ultime ore, il personale della scientifica ha effettuato un sopralluogo e gli agenti hanno raccolto le dichiarazioni di chi era presente quel pomeriggio. Nel locale sono installate alcune telecamere di sorveglianza, ma pare che non abbiano ripreso l’area in cui si è svolta la rissa.