“Consultazione dei documenti relativi all’indagine sui tifosi.”

Il Comune intende fare luce sull’indagine condotta dalla Procura riguardo i rapporti tra le squadre Milan e Inter e i loro tifosi ultrà, molti dei quali sono stati arrestati. Le indagini si focalizzano in gran parte su quanto si verificava all’interno dello stadio di San Siro, che, sebbene sia di proprietà comunale, non è direttamente controllato dal Palazzo Marino. Infatti, il Meazza è gestito da M-I Stadio, una società affiliata a entrambe le compagini calcistiche. Il sindaco Giuseppe Sala, rispondendo a domande sull’inchiesta degli ultras, ha rivelato un’iniziativa da parte dell’amministrazione: “Come Comune, abbiamo richiesto di accedere agli atti della Procura. Ci interessa capire quali possano essere gli aspetti legati a noi. Siamo parti che hanno subito un danno. In sostanza, stiamo delegando la gestione di una nostra proprietà (lo stadio) a terzi (Milan e Inter). È fondamentale sapere se questi siano in grado di gestirlo adeguatamente”. Questa affermazione implica una critica ai due club, accusati da più fonti, non solo dalla magistratura, di non essersi distaccati dalle frange più pericolose del tifo organizzato. “È inaccettabile quanto avvenuto, ma l’intervento della Procura è positivo – ha proseguito Sala –. Dobbiamo risolvere rapidamente questa situazione, dato che era evidente che ci fossero problemi. Queste indagini hanno rivelato questioni rilevanti per la nostra città e per il Paese. Pertanto, prestiamo attenzione a ciò che sta accadendo”.

Rimane sul tavolo l’idea di un possibile commissariamento dei dirigenti delle due società, qualora non riescano a fronteggiare le pressioni e le richieste provenienti dagli ultrà. Si tratta di un quadro preoccupante. Potrebbe questo influenzare le negoziazioni con il Comune riguardo alla costruzione di un nuovo impianto nell’area di San Siro? “Non credo – risponde il sindaco –. La questione del commissariamento potrebbe richiamare alla mente ciò che è successo con la Fiera, che in passato ha attraversato momenti simili, mentre ora si trova in una situazione molto positiva. Si affrontano le difficoltà. Il Comune è coinvolto nella questione di San Siro. Ora è compito di chi gestisce lo stadio dimostrare ai pubblici ministeri di essere in grado di farlo”.