Case Aler riceverà 20,7 milioni dalla Regione

La Regione Lombardia ha stanziato 20.780.000 euro per ristrutturare circa 700 immobili Aler non occupati nelle province di Milano, Bergamo, Lecco e Sondrio. Questa iniziativa è il risultato di una delibera approvata dalla Giunta regionale, grazie alla proposta dell’assessore per la Casa e l’Housing sociale, Paolo Franco. Di questi fondi, 18,5 milioni saranno allocati all’Aler di Milano, mentre 2,28 milioni andranno a beneficio di Aler di Bergamo, Lecco e Sondrio.

“L’assegnazione di risorse significative è un passo importante”, afferma l’assessore Franco, sottolineando il desiderio di rinvigorire la riqualificazione e l’assegnazione degli alloggi vuoti, che rappresentano uno dei punti centrali della Missione Lombardia, il piano regionale volto a rilanciare le politiche abitative.

Franco aggiunge: “Abbiamo intenzione di attuare un cambiamento significativo anche nelle manutenzioni delle abitazioni popolari, investendo in vari progetti di recupero e imponendo scadenze rigorose alle Aler: i lavori devono essere fatti in maniera tempestiva e secondo standard elevati, per garantire una pronta riassegnazione delle case ai cittadini aventi diritto secondo le graduatorie”.