Batterie abbandonate insieme ai rifiuti di carta provocano un incendio all’interno del compattatore

Batterie abbandonate tra i rifiuti cartacei causano un incendio nel compattatore

Un episodio causato da mancato rispetto delle normative sulla raccolta differenziata ha avuto luogo ad Abbiategrasso, in provincia di Milano, mercoledì mattina. Piero Bonasegale, il presidente della società di gestione dei rifiuti Amaga, ha riportato l’accaduto.

Le batterie, miscelate con la carta destinata alla compattazione, si sono incendiati dopo essere state schiacciate, provocando fiamme che hanno coinvolto anche il cartone presente nel macchinario. “Questo incidente avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi,” ha affermato Bonasegale, elogiando la reattività dell’operatore Amaga che è intervenuto rapidamente per domare il rogo. “Rivolgiamo ancora una volta un appello ai cittadini affinché prestino maggiore attenzione e responsabilità nella separazione dei rifiuti.”

Il compattatore della carta ha compresso, durante la raccolta, delle pile gettate in modo improprio, scatenando così l’incendio e riducendo in cenere il resto del materiale raccolto. Bonasegale ha voluto rimarcare che, fortunatamente, non ci sono stati feriti e la situazione si è risolta. Tuttavia, ha sottolineato l’importanza di aumentare la sensibilizzazione tra la popolazione riguardo a queste problematiche. “L’accaduto odierno è una chiara dimostrazione di come le nostre azioni quotidiane possano influenzare negativamente l’ambiente.”

In questa prospettiva, la nostra impresa ha intrapreso e prosegue nella realizzazione di significativi impegni, sottolinea Bonasegale, riconoscendo l’importanza di questioni come il riciclo e una raccolta differenziata corretta per la salvaguardia del nostro ambiente. Tuttavia, siamo anche pienamente coscienti che questo è un obiettivo che può e deve essere raggiunto soltanto collaborando con la comunità, la quale rappresenta un elemento essenziale.