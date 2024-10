Basiglio: i lavoratori decidono di terminare la loro protesta e scendono dalla struttura

A Basiglio, gli operai hanno interrotto la loro protesta e sono scesi dalle gru. La sindaca Lidia Reale ha seguito con attenzione l’intera situazione fin dall’inizio della mattinata e oggi esprime la sua contentezza per il risultato raggiunto: tutti i lavoratori, dopo aver ricevuto il pagamento degli stipendi arretrati, hanno abbandonato le gru.

“BASIGLIO – Un lungo processo di mediazione è iniziato ieri mattina e ha avuto un esito positivo in serata”, ha dichiarato la sindaca Lidia Reale, presente sin dai primi attimi della contestazione.

La sindaca ha sottolineato: “Gli operai hanno scelto di scendere dalle gru dopo aver protestato per la mancanza dei loro stipendi. La comunicazione è la chiave per affrontare e risolvere anche le problematiche più difficili. A Basiglio – continua – eventi simili non si erano mai verificati come quelli di ieri. Sono felice che le istanze dei lavoratori siano state accolte, evitando escalation di tensione. La situazione era piuttosto delicata ed è stata gestita in modo esemplare dalle autorità coinvolte”.

A occuparsi della situazione sono stati i carabinieri delle stazioni di Corsico e Basiglio. La sindaca ha in particolare ringraziato il capitano Fabrizio Rosati, responsabile della Compagnia di Corsico, e il maresciallo Lorenzo Borello, presente sul cantiere di via Doris, a Milano 3 City. Sul posto erano attivi anche vigili del fuoco, soccorritori e polizia locale.

La sindaca Reale esprime il suo sincero apprezzamento non solo nei confronti dei negoziatori del Comando provinciale dei carabinieri e del loro Gruppo tutela lavoro, ma anche per il personale dell’Ispettorato del lavoro di Milano. Un grazie speciale va ai Vigili del fuoco, che hanno fornito un intervento tempestivo e numeroso, così come alle ambulanze del 118, tra cui la Croce Amica. È fondamentale riconoscere anche l’importante contributo della polizia locale, che ha gestito la viabilità e il divieto di accesso, supportando le necessità all’interno del cantiere.

In aggiunta, tutta la comunità ha risposto attivamente. Alcuni dipendenti comunali si sono offerti di portare l’acqua agli intervenuti. “Ciascuno di noi, in base alle proprie mansioni ma anche oltre – sottolinea la sindaca – si sente responsabile per ciò che accade nella nostra area e si impegna al massimo per offrire il proprio supporto. Pertanto, un ringraziamento speciale va anche ai funzionari che si sono resi disponibili”.