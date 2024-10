Area residenziale situata vicino a Milano 3

Alcuni operai si trovano sospesi a trenta metri di altezza, impegnati nel cantiere dove sta prendendo forma quella che gli abitanti della zona chiamano “Milano 4”. Questo nuovo complesso abitativo sorgerà a breve distanza dalla famosa area residenziale per VIP, nota come Milano 3, concepita da Silvio Berlusconi. In maniera simile, il nuovo progetto, ribattezzato “Milano 3.0”, era originariamente sotto la gestione dell’Immobiliare Leonardo, guidata da Paolo Berlusconi, ma successivamente è stato venduto a un fondo di investimento. Attualmente si stanno portando avanti i lavori in uno dei tre settori previsti. Secondo fonti vicine all’azienda costruttrice, “la società ha rispettato regolarmente tutti i pagamenti”. Potrebbe essere stato un subappaltatore a non onorare gli stipendi del gruppo di operai, tutti stranieri, che hanno avviato una protesta. Si segnala che già alcuni mesi fa questi lavoratori avevano manifestato, riuscendo a ottenere il pagamento delle loro spettanze. La negoziazione si è chiusa intorno alle 20 con l’impegno di saldare tutti gli arretrati.