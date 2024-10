A Milano, il centro sociale Casa Loca situato in viale Sarca è stato evacuato

Milano, 2 ottobre 2024 – Il centro sociale Casa Loca, situato in viale Sarca, è stato sgomberato dopo che un gruppo di senzatetto aveva recentemente preso possesso della struttura, in seguito a un incendio che ha distrutto un edificio in via Fracastoro il 19 settembre. Durante l’operazione, sono state coinvolte circa dieci persone, mentre circa venti manifestanti del movimento per la casa si erano riuniti all’esterno. Secondo quanto dichiarato dalla Questura, lo sgombero si è svolto in un clima di calma.

In una nota diffusa dagli occupanti quattro giorni fa, si sosteneva che il Movimento Milanese aveva fornito un alloggio a 70 lavoratori immigrati della Rete Ci Siamo, costretti a lasciare la loro abitazione a causa dell’incendio di Fracastoro. A causa della mancanza di alternative proposte dal Comune e altre istituzioni, molti di loro erano rimasti in strada, adattandosi a vivere in tende. Pertanto, è stata presa la decisione di riaprire Casa Loca come risposta a questa emergenza abitativa. La nota evidenziava l’importanza di continuare un’iniziativa collettiva con una lunga storia nella città.

È importante notare che lo stabile era già stato sgomberato lo scorso 6 agosto a causa dell’occupazione da parte di gruppi antagonisti, che avevano trasformato gli spazi in luogo di incontri, eventi culturali e serate musicali per raccogliere fondi. Anche la cucina popolare era stata smantellata. Recentemente, il Centro Sociale Casa Loca aveva nuovamente occupato la struttura di viale Sarca e, dopo cinque giorni, è stato effettuato lo sgombero di circa settanta persone che si erano impadronite del luogo.

Il deputato di Fratelli d’Italia, Riccardo De Corato, e il consigliere del Municipio 9, Giovanni Dolgetta, hanno espresso la loro gratitudine alle Forze dell’ordine per l’importante e commendabile servizio che offrono.